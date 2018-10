CP despreza até ao abandono os clientes

A actuação da administração dos Comboios de Portugal, que vem desprezando até ao abandono os clientes, que lhes pagam vencimentos principescos - é inqualificável! Viajei na Linha do Sul desde a estação do Oriente até Portimão, mas a CP não assegurou a totalidade da viajem(!). Fizemos transbordo em Tunes, para a nova versão da CP - Camionetes de Portugal, indo pela rodovia. Nem informaram que o comboio no local de trasbordo teria menos cinco composições. Resultado, os viajantes, maioritariamente, turistas foram comprimidos como sardinhas enlatadas. Vergonhoso!, com a benevolência da palavra.

Agora, quis viajar na Linha do Oeste, a partir do apeadeiro (desprezado até à miserável incúria) do Telhal para o Bombarral. Em vão. O comboio foi suprimido! Quase tão grave a CP ter deixado os seus clientes apeados é não haver uma referência telefónica para informar quem foi seriamente prejudicado. A CP prima pelo pior do terceiro-mundismo. O comboio fretado pelo PS à CP, que fez transportar militantes do Pinhal Novo até Caminha, caso tivesse sido suprimido, medidas práticas a favor da ferrovia teriam surgido na hora!

O ministro do Planeamento faz promessas de investimento para amanhã que vão sendo sistematicamente adiadas. É conversa para embalar o adormecimento. O PSD-CDS quis alienar as Linhas do Oeste e do Leste à gula privada, considerando que o investimento não era prioritário. Este governo cativa verbas em nome da redução do défice, relegando uma ferrovia de indispensável interesse público para cidadãos e economia para segundo plano, pondo os números à frente. É uma política pró privatização, em versão português suave... São cara e coroa da má moeda!

Vítor Colaço Santos