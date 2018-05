Costinha renovou

Neste cair da tarde , inicio da noite de 8 de Maio, o técnico Nacionalista Francisco Costa, mais conhecido no mundo do futebol por COSTINHA, assinou por uma temporada pelos alvinegros, cujo objectivo, ficou bem traçado, caminhar para a Europa para a próxima temporada.

Fazendo equipa técnica, com Ricardo Moniz, Nuno Pinto e Emídio Júnior.

Costinha explica o segredo do titulo, pois este foi alcançado com dedicação, trabalho, ambição, rigor táctico e técnico quer dentro dos balneários, quer dentro das quatro linhas, onde todo este grupo de trabalho que estava um tanto, ou quanto em baixo, mostrou as suas mais valias, vontade de vencer , quererem ser os primeiros, terem o desejo de serem campeões, proeza essa que alcançaram, com grande mérito, e serenidade, deitando para os relvados tudo o que lhes ia na alma, lutando cada partida como se fosse o último desafio, até suar o apito final do juiz da partida.

No entanto também dedica esta proeza, este feito histórico para o clube da rua do Esmeraldo, ao Sr. Eng. RUI ALVES, ao Sr. GUSTAVO e ao SATURNINO,pelo feito que fizeram ao longo da temporada, pois diz, que nunca me faltou nada.

para terminar, Costinha, quando abandonou o cargo de treinador da Académica, disse aos seus adjuntos, que um dia o clube que gostaria de treinar seria o NACIONAL DA MADEIRA.

E tal facto aconteceu e deu os seus frutos!

Obrigado Costinha,obrigado Sr. PRESIDENTE, obrigados a todos os nacionalistas que lutaram para alcançar-mos este feito histórico.