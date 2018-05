Continua CR7

Ora aqui vai uma mensagem solidária para quem se regozija com um simples hat-trick de Messi conseguido nem que seja a uma equipa de segundo plano, e com isso diminuir os recordes do nosso CR7 que acabou de conseguir a sua 5ª Champions. Tratem-se, pois com tanta noite em claro e com tal má disposição devido à azia causada vendo o CR7 a mostrar a nossa bandeira a todo o mundo, quando o que tanto desejáveis seria poderem ver a da Argentina erguida por Messi. Quanto aos portugueses, CR7 sabe muito bem que não nos cansamos de o ver bater recordes.