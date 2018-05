Consagração nacionalista

Neste Domingo, 13 de Maio, todos os caminhos, todas as ruas, becos e estradas e travessas, foram dar há choupana, mais precisamente ao nosso complexo desportivo, onde o manto verde da serra juntou-se à multidão que invadiu, por completo o nosso recinto,colorido-o assim de preto e branco não se vendo praticamente ou raras lacunas na bancada.

Hoje foi o dia da nossa Ascenção, juntando-se assim a nossa consagração alvinegra, onde todo este enorme clube subiu à plenitude, ascendo ao topo mais alto das montanhas, gritando em grande voz e nitidez somos e seremos sempre campeões dentro da quatro linhas e fora delas, na bancada, quer nos balenários, ou no nosso complexo desportivo, pois somos todos por, e um por todos, onde vestimos o vestiremos para o infinito o branco que transmite-nos a paz e esperança e o preto o requinte a qualidade e a bondade, juntando-se a estes adjectivos a serenidade, a paciência, a calma e acima de tudo o sacrifício ao longo desta tão longa caminhada,que percorremos, vendo desde o inicio uma janela aberta ao longe, mas não desistimos caminhamos sempre sem cessar, mesmo nos momentos mais difíceis, naqueles periodos em que as nossas forças já cessavam, o nosso olhar estava patente naquela humilde janela, onde os raios de sol entravam por ela, quebrando o silêncio dos dias, das noites e dos meses.

Mas a nossa capacidade de sacrifício e vontade de vencer não cessou, não baixamos as mãos em nenhum momento, mesmo, sangrando, suando,chorando, tinhamos uma meta,a cumprir e essa promessa foi comprida, pois nunca abandonamos os nossos passos silenciosos e seguimos em frente sem olhar para trás, desligando-nos da provocações , das ameaças, das invejas daqueles que nos queriam o mal.

Pois o nosso clube nem os nossos craques, não querem o mal a ninguém , nem ao seu próprio inimigo, por tal facto temos a nossa consciência límpida, respirando o ar fresco que vem da serra, desfrotando daquilo que a natureza nos dá, que é o bem estar e estarmos bem conosco próprios.

Por tal facto fizemos história, criamos mais um dos muitos factos históricos que irão ser obtidos neste clube nacionalista.

Hoje deste presente foi sagrar-se campeões em futebol da 2 liga, e outros mais virão, se DEUS, quiser!

Ficando a cinco pontos de diferença do segundo lugar, com 71, e o sta. clara com 66 pontos, alcançando ainda o melhor marcador do campeonato, de seu nome Ricardo,Gomes, o homem que levou na camisola, pregado nas costas o número onze!

Apesar, do empate, com o Guimarães b, a nossa ambição já está balenceada para a próxima temporada na 1 liga, onde o esqueleto do plantel irá manter-se, reforçando-o, com mais uns sete ou oito reforços.

Após o terminar do encontro de hoje todo o plantel, NACIONALISTA, recebeu das mãos do presidente da liga de futebol profissional, as suas respectivas medalhas e a merecida taça de campeão, bem como todo o corpo gerente,médico,e todos aqueles que participaram para este simbólicoe facto histórico do clube e a sua respectiva medalha.

Agora!

É hora de festejar, com toda a moldura humana,alvinegra até o dia adormecer, o tão desejado titulo de campeão!

Pois, terça e quarta, terão treinos de confratinização, seguindo-se as férias desde grupo maravilhoso, que as bem as merece.

Sómente para fins, de Junho provalvemte se iniciará a nova temporada.

Para terminar uma saudação especial ao homem, que nunca baixou os braços, o Sr. Eng. RUI ALVES, acreditando e encaminhando este clube com todas as suas forças para o facto histórico que acabou de alcançar!

PARABÉNS NACIONAL, PARABÉNS A TODA A FAMILÍA NACIONALISTA!

Miguel Ângelo