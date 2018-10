Congestionamentos de trânsito no Funchal

Escrevo esta carta para alertar para uma situação que, em meu entender, é extremamente prejudicial às pessoas e que deve ser resolvida a curto prazo.

Recentemente, na rua João de Deus, no Funchal, foram pintadas linhas brancas para demarcar estacionamentos para automóveis e motos junto à escola Francisco Franco.

Desde então que se verificam grandes congestionamentos de trânsito e grandes atrasos na vida das pessoas. De manhã, ao almoço e a tarde, com os seus carros, os pais vêm deixar os seus filhos à escola e lá tem que perder imenso tempo em filas. Além destes, também os outros condutores das estradas adjacentes, são imensamente prejudicados.

No dia 27 ou 28 de setembro, não me recordo bem, às 7:45, havia carros até à cota 40, demorei um tempão para atravessar.

Na segunda-feira, dia 1 de outubro, decidi descer pela estrada da ribeira do João Gomes, às 7:50, a fila de carros chegava quase até a bomba de gasolina da Galp. Para chegar a rua do Anadia levei mais de 10 minutos. Cada dia experimento uma rota nova, mas não tenho tido muito sucesso. Uns dias melhor outros pior.

O Sr. º Presidente da Câmara, e o seu pessoal, tem de refletir mais profundamente sobre estes assuntos. Imaginemos que há um incêndio ou um acidente, quanto tempo levará o carro dos bombeiros voluntários a sair do quartel?

É bom que comecem a olhar par os reais problemas da cidade. Relembro que estamos a meio de uma governação e que, na minha opinião, são estas pequenas coisas que demonstram o compromisso e a dedicação dos políticos ao seu povo. Isso não tem acontecido. Quem têm valor é quem demonstra trabalho feito, não é quem dá azos a imaginação e diz que trabalha. As grandes promessas, profecias e números de circo não me convencem, se tivesse tudo o que me prometeram no passado hoje em dia era milionário.

