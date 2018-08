Confirmação do melhor do Mundo CR7

Cristiano Ronaldo está no auge da sua grande carreira. Os que adoram futebol e que têm seguido de perto a sua grande trajetória futebolista, muitos pensam ele ser o melhor do Mundo.

Pessoalmente discordo, até este momento continuo da opinião que o famoso Pelé continua a ser número um (1) do Mundo. Três Campeonatos do Mundiais o primeiro com 17 Anos, no qual marcou 2 golos contra Suécia em 1956 na vitória do Brazil, 5/2. Negativos o Pelé só jogou pelo Santos e Brazil, nunca jogou na Europa, sim no fim da carreira jogou pelo Cosmos USA, como mais alguns famosos nomes, mais recentes Abramovich, no passado Eusébio, Beckenbauer etc.

Eu sou da opinião se o CR7 ganhar pela Juventus mais uma Liga dos Champions, o que será a sua sexta (6) em 3 diferentes Ligas, English, Spanish, and Itália com 34/35 Anos sem dúvidas deverá ser considerado o melhor do Mundo, não só como jogador sobretudo considerando que como Capitão por Portugal ganhou o campeonato Europeu. Sim como verdadeiro admirador de futebol, penso que será reconhecido como o melhor de sempre.

Há dias numa discussão amigável de café, alguém mencionou o Messi, como preferido para ser o melhor. O meu argumento contra é lógico e simples, o Messi nunca fez ou ganhou nada pela a Argentina, e só jogou no Barcelona onde todos jogam para ele, senão, não jogam na equipa, concordo ser um excelente jogador sem dúvidas, mas os números falam por si próprios, o CR7 não é só um grande jogador de futebol, é um grande Capitão um LEADER e fantástico atleta.

Concordo que nos últimos 10 anos, o Messi e Cristiano Ronaldo ganharam tudo na Europa.

Força Ronaldo mostra ao Mundo que depois do Eusébio, Portugal terá o melhor do Mundo.