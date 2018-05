Na passada quarta-feira dia 23 às 10h47, a condutora do veículo Smart Fourfor matrícula 1X-XX-XZ cor cinza, realizou uma manobra muito perigosa; esta condutora circulava no sentido São Pedro para a Rua 5 de Outubro, na zona da Cruz Vermelha, entre o final do túnel e a primeira passadeira existente; esta condutora sem atempadamente fazer sinal pisca para a direita, efectuou uma bruscamente mudança de via da esquerda para a via à direita, em cima da linha contínua existente no local, à frente do meu veículo que circulava na via à direita... eu tive que travar de emergência a fundo para evitar um grave acidente e esta condutora “adolescente” irresponsável não pediu desculpa pela grave infracção de trânsito que cometeu, nem tão pouco parou seu veículo e continuou viagem, como se nada de muito grave passou, pensando ela que estava sozinha se seu sofá fazendo tudo o que lhe apetece... este comportamento irresponsável colocou em risco de vida outros condutores da via pública.

Alerto as autoridades locais e os demais automobilistas a atenção redobrada nesta condutora irresponsável.