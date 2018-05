A posição governamental, face à central atómica de Almaraz (Espanha), não tem sido conduzida intrepidamente pelo ministério do Ambiente...

Agora, a propósito da prospeção de petróleo em Aljezur, aquele ministério tem uma posição

inaceitável. Devia haver um estudo de impacte ambiental para esta actividade e a sua Agência

Portuguesa do Ambiente (APA) acha que não é necessário(!). O chefe do Governo, adepto da

descarbonização do ambiente e da economia, é conivente com a já avançada prospeção petrolífera. As funções estão invertidas: não é o ministro do Ambiente que manda mas é a APA que tutela - um assunto melindroso e perigoso, para a preservação daquela área. Preocupante!

Ainda mais preocupante foi a moratória concedida pelo executivo aos exploradores do petróleo.

Portugal assinou, e bem, a Convenção para a preservação do clima, em Paris. Aplaudimos António Costa, em se comprometer na descarbonização do nosso país, até 2050. Pelo exposto, há uma contradição flagrante, entre o que se diz e o Governo estar de cócoras, face aos poderosíssimos lóbis da indústria do petróleo, em Aljezur.

O Governo PS não pode, sob que pretexto for, ficar refém dos interesses da exploração dos

hidrocarbonetos - que rendem milhões de milhões de euros e, pasme-se!, revela a imprensa, que Portugal tem muito pouco a ganhar com o negócio!...

Nesta fase, combustíveis fósseis? Não!, obrigado.

Vítor Colaço Santos