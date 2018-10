Com todo o respeito

Antes que me bloqueiem ou me eliminem peço que leiam!

Mantendo a minha opinião, uma pessoa que manda jamais se deixa ser mandado! Quando vi a notícia das nomeações, confesso que pensei: “É hoje que a Diocese muda de Senhor Bispo... Afinal olha, ainda não foi desta... Mas será que principalmente durante este ano a Igreja de Nossa Senhora do Monte foi a única a precisar de mudanças? UAU, dou Graças a Deus pela Santidade que a nossa Diocese apresenta... Hoje pergunto-me, o que é que vai acontecer mais? Poderia dizer que isto seria uma opinião minha, pessoal mas a verdade é que muitos pensam assim... A diocese do funchal necessita urgentemente de uma mudança... A começar pelo topo... Todos nós erramos, é verdade todos nós precisamos de ir mudando conforme crescemos, essa é a suposta lei da vida, errar, reconhecer, perdoar, converter e amar... Vai fazer 1 ano, o silêncio manteve-se, as más e erradas atitudes ficou para quem as pratica mas e nós ovelhas? Nós povo que vamos á Missa e ouvimos: «É imperioso e urgente apontar caminhos de uma luz!» (Desculpe-me Sr. Bispo, mas parece-me que o Senhor em vez de apontar caminhos de luz tem o dom de cortar asas! O mais triste, é que eu SEI que o Senhor não faz isto sozinho, o mais triste, é que tem mais uns “filhinhos” talvez 1.. 3.. 5.. Ou mais que compactuam consigo!) E ainda: “Cabe a nós Bispos, como primeiros responsáveis do anúncio incentivar a unidade da Igreja local á volta do compromisso missionário e em projetos de saida, ao encontro de todos!” Então agora pergunto-me, o Senhor não se toca pois não? Porquê que não pratica aquilo que prega? A sua única solução foi mesmo escorraçar? Tirar as funções eclesiásticas dignas como exige a sua condição de sacerdote? A sua única solução foi literalmente abandonar? Descartar? Enfim! Nunca pensei que a humildade de um verdadeiro mensageiro promotor da Paz, da Fraternidade e Humanismo, da Tolerância, do Perdão e do Amor tivesse este efeito de despertar o ódio, INVEJA e vingança...