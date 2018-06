Coisas de craque

Era bom que Cristiano seven, se mantivesse no Real Madrid, por mais tempo, o que é mais que provável. Com ele ali a procurar novos números, e a servir de tampão, impediria que outro jogador, mais ágil e fresco, ocupasse o lugar deixado vago. A sua manutenção no colectivo dos blancos, dava garantias, de que os merengues iriam continuar em busca sofrida pelo Título da La Liga, que lhes foge, e o mais apetecido para o clube e os adeptos desesperados, que na última década o vêem acrescentado no vasto currículo do arquirrival, Barcelona. Como é do conhecimento universal, CR7 só contabiliza desde que chegou a Espanha, dois triunfos na prova maior e da exigente regularidade, com casa cheia, a torcer pelos seus milionários ídolos. O Real vive uma sequia, que nenhuma prova europeia pode substituir e contrabalançar. O ego madridista anda pelos estádios da amargura, e os seus adeptos, só podem vibrar com uma Taça orelhuda, para disfarçar os males de alma em que se agitam. Ronaldo também ele anda agitado com o seu contrato, e faz birra para ganhar o mesmo que o melhor de sempre, o fabuloso, Lionel Messi. Para já pede mais uns trocos, coisa de dez milhões, o que mesmo assim e caso o presidente Florentino ceda, ficará longe do salário do argentino colossal. Mas Cristiano é o CR7, seja lá o que isso quer dizer, e teimoso como nenhum ou só como os craques frustrados são, vai bater-se pela migalha que encurta e pelo palco alargado, agora que quer ser actor de películas, que de novelas já ele vem sendo, com mais ou menos caspa. É de homem galáctico “mal pago”, e sem o carinho que produz baba!

Joaquim A. Moura