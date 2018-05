Coelho a patas com a Justiça!

O frontal deputado e assumido entusiasta político madeirense, José Manuel Coelho, homem leal e corajoso parlamentar, foi condenado a ano e meio de prisão em sua casa, para que não teime no tempo e no espaço, em afrontar o poder estabelecido na sua ilha, por divulgar, entre outras acusações, fotografias ilícitas, de uma juíza, Joana Dias. A Liberdade, ainda não está a passar pela Madeira, mas há homens que nascem ali que desafiam aqueles que querem impor as suas leis e eliminar as suas publicações, mais satíricas ou mais expressivas. A pergunta que se faz, lido parte do que se sentenciou, é, se as fotografias da Joana são verdadeiras ou são forjadas? Se só são graves por dizerem respeito a uma magistrada, que não gosta de ser retratada e disseminada aonde foi? Se fossem tais fotos de Cris Ronaldo a entrar e a rasgar o véu, já bem roto, da Meghan Markl, e a fazer-lhe um golo, do género, quebra-costas ou de bicicleta, o crime seria maior e mais grave, ou seria apenas um fait-divers da imprensa cor de rosa, e a sua importância era zero, e não constituiria difamação com direito a prisão, ou pena, de dez voltas ao relvado no domicílio dela? O tribunal que se pronuncie, pois há razões cómicas, que só a perseguição ridícula conhece!