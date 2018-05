Centros de Saúde, que reforma?

Porque “Saúde” é diferente de “Medicina”, convém sempre não esquecer esta posição da OMS (resolução A69/39, de 2016), sobre Serviços de Saúde Integrados e Centrados nas Pessoas:

São “serviços que são geridos e disponibilizados de modo a que as pessoas os recebam sob a forma de um contínuo de cuidados de promoção da saúde, prevenção de doenças, diagnóstico, tratamento, gestão de doenças, reabilitação e cuidados paliativos, coordenados através dos diferentes níveis e locais de atendimento, dentro e para além do sector da saúde, e de acordo com as suas necessidades, ao longo da vida”.

Ou seja, um padrão que implica proximidade nas respostas, desconcentração de serviços, centralidade nas pessoas, longitudinalidade, coordenação e integração de níveis e cuidados, obrigando à utilização, no máximo do seu potencial, dos diferentes recursos tecnologias disponíveis, combinando-os e articulando-os de modo a que os cuidados respondam, com maior eficiência e efetividade às necessidades dos cidadãos.

Em suma, que lhes acrescentem Valor!