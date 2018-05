É um infortúnio continuar a assistir à degradação do Centro Cívico do Porto da Cruz. Um edifício com tanto potencial e cedido ao desbarato, pelo Governo Regional, à Casa do Povo do Porto da Cruz.

Se houve tempos, num passado relativamente recente, nos quais se deu algum dinamismo (cursos e actividades)... longe vão esses tempos. Um sol de pouca dura, que fez crer que esta Casa do Povo tomaria um rumo diferente.

Continuo sem compreender: se a Direcção pretende continuar a nada fazer, por que razão permanece à frente desta instituição? Cedam o cargo a alguém que efectivamente queira dinamizar e promover atividades. A desculpa não é somente a falta de financiamento! É possível desenvolver atividades com baixos recursos financeiros. O mais importante é ter boa vontade!

Sr. Presidente da Casa do Povo do Porto da Cruz, se quer continuar inerte, retire-se do poleiro. A população da freguesia agradece. Obrigada!

Maria Rocha