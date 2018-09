Carta aberta sobre semana da mobilidade

Exm° Sr. Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Sr. Paulo Cafôfo,

Não pude deixar de reparar no texto da sua autoria na publicidade que se encontra no Largo do Município, sobre a semana da mobilidade.

Depois de ler o texto, faço a seguinte pergunta:

O que tem feito esta autarquia afim de melhorar as acessibilidades, pois os transportes públicos continuam a ser os mesmos.

Temos também vindo a assistir a um crescente de esplanadas pelas ruas do Funchal, onde por vezes para passar uma cadeira de rodas ou um carrinho de bebé se faz com muito custo.

Aos fins de semana ruas que se encontram encerradas ao trânsito, estão cheias de viaturas estacionadas.

Temos semáforos muitas vezes descoordenados, por outras desligados, originando acidentes de trânsito e atropelamentos.

Todas as quintas-feiras na zona do Mercado Municipal, é um caos de viaturas fazendo descargas sem qualquer lugar próprio para o efeito, efectuando a operação nas bermas dos arruamentos circundantes, por vezes embaraçando o trânsito.

Muitas das ruas da nossa cidade apresentam os passeios com buracos e desníveis, dificultando o dia-a-dia das pessoas com mobilidade reduzida.

Sr. Presidente, não basta só apresentar um texto bonito, o que é preciso é apresentar resultados e trabalho.