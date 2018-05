Campeões, no silêncio, com requinte

Foi neste sábado, 5 de Maio, no cair da tarde quando os nossos craques nacionalistas e sua comitiva de acompanhantes viajaram entre as nuvens silenciosas da tarde em direcção ao porto, para no Domingo defrontar o Arouca, mas tudo aconteceu.

O resultado da Académica de Coimbra frente ao Cova da piedade cessava, que surpresa que animo se espalhava por quantos iam no avião, a Académica perdeu.

Só se ouvíamos, estamos lá, já chegamos à meta, abraços, aplausos, valeu o esforço, valeu o sacrifício, mas neste momento teremos que nos concentrar no jogo de amanhã frente ao Arouca.

Domingo, no relógio marca 11 horas e 15 minutos, quando no estádio municipal de Arouca, sobre arbitragem comandada por bruno paixão, a penúltima batalha começou.

Ainda a massa muscular estava fria, quando ele, sempre ele, o homem bomba, o homem da frente de ataque nacionalista que trazia na camisola o número onze pregado nas costas, não perdoa após uma recepção de bola da esquerda, avança para a direita, ganha terreno e espaço, colocação e de pé direito estoira para o poste mais distante, o esquerdo da baliza do Arouca, enviando o esférico para o fundo das redes.

Estava feito o primeiro da partida para o NACIONAL.

Na bancada os adeptos festejavam intensamente este primeiro golo da equipa madeirense, pintados de preto e branco, jamais se calaram.

O NACIONAL, não dá espaço de terreno ao Arouca, comandando as operações no relvado e na bancada.

A primeira metade do encontro terminava, com o NACIONAL, a vencer por uma bola a zero, sendo ele, camisola onze a marcar, já levando na sua conta pessoal 22 golos marcados.

Na segunda metade o NACIONAL, poderia dilatar o marcador aos 56 minutos, quando isolado frente ao guarda-redes do Arouca, este tira-lhe a bola dos pés do craque com a camisola,88 alvinegra.

Aos 66 minutos cantava-se na bancada o bailhinho da madeira, pelos adeptos alvinegros.

Aos 76 minutos, Ricardo Gomes falha frente ao guardião do Arouca.

Aos 78 minutos o guardião Nacionalista faz a defesa da tarde, de palmada enviando a bola para canto.

Aos 81 minutos, foi a vez de Ricardo Gomes, mandar o esférico ao poste esquerdo da baliza do Arouca.

AOS 91 minutos, cantava-se na bancada a bom ritmo, campeões, nós somos campeões, campeões!

Aos 92 termina o jogo, bruno paixão dá por terminado o encontro.

NACIONAL, vence por uma bola sem resposta e desde o momento sagra-se CAMPEÃO da 2 liga.

A festa começa no relvado entre jogadores e equipa técnica e toda a comitiva NACIONALISTA, estendendo-se à bancada, onde os adeptos não cessaram de aplaudir para dentro das quatro linhas.

Onde está ele, assim o exclamavam para dentro relvado, os adeptos da bancada.

Ricardo Gomes, o homem possante, bombástico ataque alvinegro, o apelidamos de homem bomba! Que veio de longe, Cabo Verde, tem 26 anos, possuindo até ao momento 22 tentos obtidos.

A caravana NACIONALISTA, chegou há Madeira por volta da meia- noite, onde a festa continuou, pela noite dentro, deslocando-se depois para o largo do município onde foi recebido com o mérito, alcançado e merecido, banhado de talento, inteligência e grande requinte!

Hoje, segunda-feira será recebido pelo Presidente do governo regional na quinta vigia, por volta das 19 horas.

Agora há que pensar no dia 13 Domingo, onde defronta o Guimarães b, na última jornada do campeonato, no seu recinto.

Fazendo no mesmo a grande festa NACIONALISTA, com todos presentes no nosso estádio!

Parabéns, nacional, parabéns madeira, parabéns a todos os nacionalistas!