Luís Filipe Vieira terá dito “Não saio do Benfica sem ser Campeão Europeu” . O devaneio e o ridículo deviam ter limites, mesmo para mentes da dimensão da de LFV. Das duas uma: ou vai viver para além de 2062 (centenário da maldição Bela Guttman) ou então estava em delírio absoluto a pensar no regresso das arábias do seu amigo Jorge, para formarem um par Campeão no Campeonato Europeu de «Plei Cetaxon» (e que saudades já temos desta linguagem erudita !!).