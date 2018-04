Câmara de Santa Cruz

Para angariar votos sabem bem passar na nossa porta... para resolver problemas dos cidadãos, já é outra história. Sou uma contribuinte pagadora de impostos, não subsídio dependente. Quando preciso dos serviços da câmara, simplesmente ignoram. Se a minha casa for assolada por incêndios e arder, o que me irão responder? O meu quintal está a ser invadido por acácias, já reclamo na câmara deste problema desde 2009 inclusive no livro de reclamações (mudou apenas o nome partido no poder). Gaula virou o inferno das acácias, depois dos incêndios de 2012, quando voltar a arder, será muito pior. Das minhas reclamações vão desculpando o dono do terreno, dizendo que limpa (mas não é junto à minha casa!!! Será junto à casa de alguém!!!) é vergonhoso que me aconselhem a contornar a lei e comprar veneno (sem estar credenciada), que me digam, “se eu fosse você, cortava” (pena, não é!) e a invasão de propriedade? Já não importa? Não sou proprietária de terrenos. Posso pensar que estão a proteger o dono do terreno que está a invadir o meu espaço, a segurança da minha casa e da minha família. Eu estive em casa no inferno de 2012, sei o que passámos, sei o medo que senti, só quem passou por isso me entende!!! Os incêndios estão a chegar. Não sejam hipócritas.