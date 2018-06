Cafofianos

Uma nova corrente de gestão autárquica. O recurso à classificação de “cafofiana” para esta nova orientação camarária pode não ser correta, e aqui devo esclarecer que ao avançar com tal designação baseei-me no que se ouve e se está a tornar “voz corrente”. Mas prefiro refletir se será ou não correto analisar esta corrente de atuação como tal, pois a ser “cafofiana” devia ser liderada pelo Paulo Cafofo, e tal não acontece. Não acontece pois ele raramente aparece nas polémicas, não surge quando a algo é desfavorável para a presidência da CMF, no que é negativo. Não é “cafofiana” pois o Cafofo não decide nem orienta, vai sempre a Lisboa ouvir e receber ordens, e neste caso teria de ser uma corrente mais “Costa”. Mas vamos aos fatosVoltamos a assistir ao anúncio de ações de pouco impacto na cidade, mas forte exposição mediática que Lisboa orienta e promove.Mas as grandes promessas para os funchalenses não aparecem.Onde está a ETAR do Funchal? Em vez disso aparece uma pequena unidade no Curral do Romeiros, (anuncio de obra, anúncio..).Onde está a grande intervenção na reabilitação urbana? (trata-se do alargamento do passeio do Largo do Colégio?) Onde está a recuperação da rede de água e esgotos, falada há tanto tempo e por tantas vezes?Qual o propósito de ser tão facilitador para obras de particulares com dinheiro e tão “bloqueador” em obras públicas promovidas por entidades ligadas ao GR? Esta atitude tem dificultado o trânsito da cidade. Não se resolve com pinturas de pavimentos, seja qual for a cor. Onde estão as obras de recuperação das ruas do Funchal?Muitas promessas sem tradução prática a exemplo de “Costa”. Contudo, existe outra característica nesta gestão “cafofiana”, com forte peso nesta atuação da CMF, a menos verdade.É uma constatação pessoal, visível todos os dias em muitas afirmações com origem nos responsáveis da Câmara. Está realidade já foi expressa no blogue “Fénix do Atlântico” onde um dos artigos refere-se ao Vice-Presidente. AS 10 características que marcam uma gestão do tipo “cafociano”:- O responsável não aparece para as más notícias;- Anúncio de ações em todos os momentos sem qualquer ação no terreno;- Dependência excessiva das orientações de Lisboa;- A estratégia de oposição sistemática a ações do Governo Regional mesmo que sejam para melhorar a vida dos funchalenses;- Discurso focado nos madeirenses;- A vitimização sistemática como estratégia de fuga;- O aliciamento “submerso” a quadros de outras forças partidárias;- A ação política centrada na comunicação social e para a comunicação social;- Uma tendência para o “passa culpas” na responsabilização;- A “menos verdade” sistemática, elaborada e tecnicamente bem construída; são com estes dez pontos que querem entregar a nossa autonomia a Lisboa.