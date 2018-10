Bolsonaro usa a linguagem fascista do ódio

Disse Jair Bolsonaro, na cama do hospital, depois de ter sido apunhalado. « Nunca fiz mal a ninguém»(!). Como disse? Fez e muito! Foi ele que homenageou o torturador de Dilma Roussef.

Foi ele que prometeu fuzilar os ‘petralhas’ - os dirigentes do PT. É ele que quer restabelecer a pena de morte. É ele que quer liberalizar o porte de arma, no país com mais homicídios no mundo. Foi ele que disse que a ditadura brasileira devia ter matado mais, em vez de ter torturado. Foi ele que não condenou o ataque a tiro à caravana de Lula da Silva, nem o cruel assassinato de Mariela. Num vídeo gravado em 1999, disse que mataria 30 000 pessoas no Brasil! Foi ele que disse que é preciso esterilizar todos os pobres, para não se reproduzirem. A lista de criminosas infâmias ainda é maior. Tudo isto é não fazer mal a ninguém? Cá, o Povo diz: As palavras não as leva o vento, fazem ricochete. O punhal que o apunhalou foi ricochete?

Se for eleito presidente do Brasil é um susto!, porque usa a linguagem fascista do ódio e do medo! Explora a ignorância... Porque é que a democracia brasileira permite que Bolsonaro seja o matador da democracia?

É um trumpista menor, que sabe que as instituições brasileiras não têm o poder de contrapoder institucional. Este amoral é perigosíssimo para o Brasil, para Portugal e até para o mundo!