Bolsonaro atenta contra tudo

A candidatura de Jair Bolsonaro tem o apoio das bancadas dos três bês: I) Da bíblia, através da religião evangélica que proclama: «a conciliação, a paz e o amor», mas é a favor dele, alimentando-lhe o discurso do medo e do ódio! II) Da bala, porque é favorável aos esquadrões armados e ao porte de arma por cada família. III). Do boi, que representa os interesses dos latifúndios da exploração da soja, pretendendo estes, se expandirem ainda mais pela via da destruição da floresta da Amazónia adentro, o pulmão do Mundo!

Fez carreira militar durante a ditadura, acusando a tropa de ter torturado muito e matado pouco(!). Afirmou que Fernando Henrique Cardoso devia ter sido fuzilado! Disse que Pinochet

devia ter matado mais gente. Ele e o seu candidato a vice-presidente, um ex-militar, querem uma revisão radical da Constituição Brasileira, restringindo o direito das liberdades cívicas, das

mulheres, das minorias, da comunidade LGBT, dos índios e por aí fora.

É este monstro, um atentado contra a mais elementar democracia, que se prepara para presidir ao Brasil, fazendo-o recuar até ao pior futuro.

Pobre Brasil!