Gostei de ouvir o treinador do Braga elogiar o presidente do Nacional por ter saído em defesa de Costinha. Comungo da apreciação sincera que faz: “A voracidade das notícias, de querer sangue é impressionante. A competência dos jogadores e treinador está lá, mas às vezes não há tempo para solidificar processos”. Mas caro Abel Ferreira, uma coisa é dar crédito e credibilidade a um treinador campeão, outra coisa é analisar friamente o miserável desempenho de uma equipa que neste momento dá dó ver jogar. Então, se colocar a competência em causa parece ser descabido, quem devemos responsabilizar pelas exibições e resultados que não se podem confinar à falta de tempo, ao azar ou aos erros de arbitragem? Tem havido de tudo um pouco é certo, mas não foi por falta de aviso que o Nacional chegou onde está, outra vez na cauda da tabela, com quase 30 golos encaixados desde o arranque da temporada. Isto já não vai lá com milagres nem com as desculpas de mau perdedor. Só resta a manutenção na I Liga e quem manda e treina o clube ainda vai a tempo de mexer no miolo, sem confundir um oito com um seis, de dar solidez defensiva e de dar oportunidade ao talento.