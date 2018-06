Venho por estas parcas palavras, demonstrar a minha indignação e raiva, para com a gestão do Bloco Operatório do Hospital, onde presto as minhas funções.

Tal indignação deve-se a práticas administrativas, que apenas demonstram um tratamento desigual, para com todos os elementos do bloco operatorio

(desde já refiro, que sei que todos nós prestamos funções diferentes, de grau, especialidades e dificuldades diferentes).

Com o presuposto de acabar com as listas de espera hospitalares, a administração optou pelo efectuar e pagamento de PRC (Procura e Recuperação Cirurgica), nome fino,para definir algo que apenas se resume em horas extraordinárias da especialidade.

Até aí nada contra,visto todos sabermos das enormes listas de espera,para as diversas especialidades.

Mas apartir daqui é que começa a minha indignação...

Nas referidas “PRC”, o senhor doutor, aufere 500€ por cada doente, que recebe. Seja uma mera auscultação ou não.

O enfermeiro 130€ e o assistente operacional ganha 3€, 5€ ou em casos raros 40€.

Fartos desta diferenciaçao demasiadamente escandalosa e escravidao (sim,pois temos que preparar e limpar as salas,em caso de cirurgia,antes e depois das mesmas), os assistentes cansados e revoltados,resolveram negar-se a efectuarem mais PRC, até que a situação fosse discutida com a admnistração.

Como de costume a administração do hospital continua a fazer dos assistentes uns escravos . Prática que já vem sendo habitual a uns anos pra cá.Cortou na contratação de assistentes operacionais,não obstante da carga de laboral. Havendo tambem optado,como modo de repressália,para aqueles que se negam a fazer os PRC, quererem pagar como hora extra normais, os serviços a que estes são forçados a efectuarem.O que torna a situaçao ainda é pior, pois passa a centimos o valor ganho por hora...

Estamos cansados, fartos, de tanta roubalheira.

Entramos as 8h pra sair às 15h e ainda fazer PRC apartir das15h e sem hora de término.

Basta!!!