Sendo treinador principal do SL Benfica, desde da época de 2015/16, Rui Vitória, tendo deixado de ter sido o treinador do Vitória Sport Clube, onde na época de 2012/13, tendo ganho uma Taça de Portugal, precisamente frente ao SL Benfica, seu futuro treinador.

Depois das suas experiências como técnico, em 2002/2004, no Vilafranquense; de 2004/2006, foi o treinador dos Juniores do SL Benfica; de 2006/2010, treinou o Fátima, tendo sagrado na época de 2008/09, campeão nacional da II Divisão. Tendo na época de 2010/2011, passado a treinar o Paços de Ferreira; para nas épocas de 2011/15, ter vindo a treinar o Vitória Sport Clube.

Treinador com um vasto currículo, principalmente nas épocas que tem estado ao serviço do SL Benfica, onde começou logo nas duas primeiras época de 2015/16 e 2016/17, ganhou a Primeira Liga. Ganhou na época de 2016/17 a Taça de Portugal. Na época de 2015/16 a Taça da Liga e nos anos de 2016 e 2017, Duas Supertaças Cândido de Oliveira. Tendo sido considerado o Melhor Treinador da Primeira Liga em 2015/16 e 2016/17.

Todos estes títulos alcançados, certificam-no, com todo o mérito, como um dos melhores técnicos do futebol português.

“Quiça”, como nas vidas de todos nós, nem sempre as coisas correm pelo melhor, e é o que tem vindo a perseguir, nestes últimos meses, o trabalho do treinador Rui Vitória.

Com os fracos resultados que tem vindo a obter, e com a contestação da massa adepta “benfiquista”, tem-se vindo a acentuar, em cada desaire e principalmente quando os resultados não são os melhores, o “tribunal” da Luz, não tem perdoado, e cada vez mais a contestação, perante os maus resultados que se vindo a verificar na equipa principal, mais aos olhos dos adeptos, o nome de Rui Vitória, é completamente vaiado, e os lenços brancos acenados, como de uma coreografia devidamente preparada, dirigida ao citado treinador, põem em cada desaire da equipa principal...sofre. Efectivamente, os maus resultados, é só por culpa de Rui Vitória, ou no meio naquele plantel, não há mais culpados?

Sem dúvidas que o lugar do treinador do Benfica, Rui Vitória, está em perigo...ou alguém põe em dúvidas, a minha afirmação?

Mário da Silva Jesus