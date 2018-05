Batalha para a glória!

No próximo Domingo seis de maio, pelas 11h e 15 minutos, nós NACIONALISTAS entramos nos últimos momentos, fora de portas frente ao Arouca, para alcançarmos o tão desejado e ambicioso lugar no topo que já estamos à muito tempo há espera.

Sabemos das dificuldades que nos espera.

Pois só nos resta no nosso recinto o ultimo embate frente ao Guimarães b a 13 de Maio.

Domingo poderemos já sermos gloriosos e campeões.

No entanto esperemos que académica empate ou perca frente ao cova da piedade.

Pois se tal acontecer e ganharmos ou empatarmos no norte do país não estando dependendo de terceiros seremos desde já Divinos, GLORIOSOS e campeões.

Assegurando nesse dia divino a tão preciosa subida ao escalão maior do futebol português.

Aguardamos uma moldura humana deste jogo, para festejarmos todos juntos e trazermos para MADEIRA o desejado titulo.

Somando assim 31 pontos nos 19 jogos disputados como visitante.

Recordo que na 30 jornada tomamos a liderança, para nunca mais deixar, sendo que a partir de Novembro perdemos duas partidas.

E na 2 jornada nunca estivemos abaixo do nono lugar, assumindo a liderança até ao momento.

Mas foi na 28 jornada que chegamos pela primeira vez ao topo da tabela, cimentando esse posto até agora.

Lembro que tivemos todos os outros candidatos com mais pontuação que nós, mesmo académico de Viseu estava a sete pontos de diferença.

Sendo a ultima jornada em casa, esperemos descansados, fazer a nossa festa com a família NACIONALISTA, com grande alegria, vivacidade após esta longa maratona que efectuamos com sangue suor e lágrimas.

FORÇA a todos os NACIONALISTAS!