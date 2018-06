Basquetebol regional – para onde vais?

Acompanho esta modalidade há muitos anos. Já a pratiquei e vários familiares também.

O que se passa actualmente é vergonhoso. A presidente agarrou-se ao cargo e como não há limitação de mandatos, vai se sucedendo a si mesma. Agora que parece surgir uma lista de oposição, desata a arranjar esquemas para que não lhe tirem o cargo.

A última estratégia foi inscrever na Associação, de um dia para o outro, 7 clubes que não praticam a modalidade, para garantir mais votos. Uma prova que se sente insegura e com o lugar ameaçado. Felizmente o golpe não passou porque o Presidente da Assembleia Geral estava atento e anulou a convocação das eleições e vai antes reunir os clubes para falar do assunto.

No final do mandato anterior, o golpe foi outro. Como constou que se preparava outra lista, fez uma alteração de estatutos colocando em pé de igualdade os clubes com actividade em vários escalões com aqueles que apenas tinham um ou dois. Criou pequenos núcleos de minibasquete em escolas, os quais passaram a ter tanto peso numa assembleia geral como um clube com 6, 8 ou 10 escalões federados. Culpa dos clubes, que não prestaram a devida atenção e deixaram passar.

Diz que tem mais de mil atletas. Onde estão? Basta ver os calendários das competições para se saber quantos clubes, efetivamente, existem a praticar a modalidade e quantos atletas os mesmos poderão ter. Uma enorme aldrabice.

No meio disto tudo, a presidente agarrou-se a uma situação de destacamento, que normalmente nas associações é atribuída a um técnico que está no terreno a trabalhar. Supostamente era para trabalhar na associação, a tempo inteiro, com o ordenado pago pela escola. Entretanto, foi dar aulas para a Universidade. Dois ordenados. Isto é possível e legal? Pode ser, mas moralmente é vergonhoso. E não é só isto. Consta que também recebe uma remuneração da própria associação. Fala-se em várias centenas de euros.

Para não falar nas constantes viagens ao continente, a qualquer pretexto, e com tudo pago.

A senhora pode ter feito muita coisa pelo basquete, mas agora está na hora de sair. Para poder fazê-lo, se já não for possível pela porta grande, que o seja pela porta do meio.

Por alguma razão já a chamam a Bruna de Carvalho. Muitas pessoas sérias com passado no basquetebol regional e que estavam com ela no início, já se afastaram e recusaram integrar a sua lista. Mas ela não larga o osso. E está rodeada de pessoas só para lhe dizer sim a tudo.

Vão ser marcadas novas eleições. Um conselho senhora Sandra. Não concorra. Já fez o seu papel. Mas agora a associação nunca mais fez nada de relevante, precisa de sangue novo, de novas ideias e de novas dinâmicas. E não basta ir agora buscar um director técnico ao continente, havendo tanta gente habilitada e capaz aqui na Região. Que nem pode ser destacado e, portanto, vai ter que ser remunerado.

Têm a palavra os clubes. Reúnam, conversem, encontrem uma equipa de gente honesta e credível para dirigir a modalidade. Há tantos. E os praticantes merecem.