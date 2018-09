Basquetebol e a leitora identificada

Cara leitora devidamente identificada, custa-me um pouco responder a cartas de leitoras que sendo devidamente identificadas lhes custa devidamente identificar-se. Eu Sandra Reinolds Rebolo devidamente e completamente identificada venho por este meio responder-lhe, visto que em partes da sua carta põe em causa aquilo que sou como pessoa e não como Presidente da ABM. Nunca e em circunstância alguma estive agarrada ao poder. Se com agarrada ao poder quer dizer que os clubes, em 2006 (depois de ter sido diretora técnica da ABM de 1997 a 2004 e estar destacada a tempo inteiro na UMa, nesse ano, em 2006), ao irem pedir-me e eu ter aceite para constituir uma lista para a ABM porque mais ninguém queria o cargo pelas elevadas dívidas e penhora existente, então estou agarrada ao poder. Se com agarrada ao poder quer dizer que estive três anos (em plena crise: de meados de 2011 a meados de 2014), sem dinheiro para gerir uma ABM quase falida e a mantive em funcionamento quando mais ninguém apareceu para ajudar, então estou agarrada ao poder. Se com agarrada ao poder quer dizer que tive que gerir funcionários que estiveram quase meio ano sem receberem um cêntimo e com famílias a seu cargo, então estou agarrada ao poder. Se com agarrada ao poder quer dizer que tive que pedir favores e mais favores para manter uma sede aberta e em funcionamento então estou agarrada ao poder. Se com agarrada ao poder quer dizer que, para a modalidade não parar e poder realizar todas as suas atividades durante 3 épocas seguidas, envolver clubes, dirigentes, treinadores, juízes e colaboradores para literalmente não receberem absolutamente nada porque não havia forma de lhes pagar, então estou agarrada ao poder. Se com agarrada ao poder quer dizer que, prejudiquei tantas e tantas vezes a minha família e os meus para continuar a servir uma modalidade que tanto adoro e que simplesmente não podia vê-la morrer sem nada fazer, então estou agarrada ao poder. Agora pergunto: onde andavam estes que agora se auguram como os salvadores do basquetebol regional? Agora que estamos minimamente estabilizados nas nossas contas e que provavelmente podemos aspirar a outros projetos, aparecem alguns salvadores contra todos os males que estão a ser feitos ao basquetebol regional.

Até, pasme-se leitora devidamente identificada, o fato de termos nas nossas contas algum saldo, que servirá com certeza para fazer frente a algum contratempo que poderemos eventualmente ter no futuro, serve para dizer que a ABM, por ser uma Instituição de Utilidade Pública, não deveria servir para dar lucro.

Tudo o resto que refere na sua carta, está devidamente legal, autorizado e aprovado pelas Entidades Competentes e pelos Clubes que representamos. Sem exceção.