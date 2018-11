Barcelona 5 – Real Madrid 1

Cansado de aturar os fanáticos anti cristianos messianos, quis o destino que fosse possível tirar a prova dos nove já que estas equipas tiveram a possibilidade em se defrontarem sem as vedetas CR7 e Messi. Numa análise de quem apesar de ser acusado em não ser entendido em futebol, mas como dizia o mestre, saber a razão da bola pinchar, a conclusão é óbvia: se por um lado não se notou a ausência de Messi no Barça, no Real Madrid a falta que o nosso compatriota fez ao seu antigo club é evidente.