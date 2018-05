Bandido à solta, população assustada

Os assaltos a residências e a estabelecimentos comerciais continuam a aumentar na freguesia de S.Pedro, no Funchal.

Foi com satisfação e esperança que soube pelo DN que a um perigoso delinquente foi-lhe atribuída uma pena de sete anos e meio de prisão efetiva. Com satisfação, porque sinto menos um depravado ao meu redor e sinto que a justiça está a funcionar; com esperança, que as entidades judiciais castiguem severamente um outro malfeitor muito perigoso que vem actuando na freguesia de S.Pedro.

É o caso de um malvado que reside na Rua dos Frias, que dá pelo nome de Paulo Cristiano, mais conhecido pelo “Xavelha”, que actua com uma cúmplice, uma rapariga açoriana, desbocada, malcriada, desbragada e grosseirona dos pés à cabeça.

Esta onda de assaltos, ameaças, furtos e roubos na Rua dos Frias, vem se verificando desde há um ano quando este vândalo saiu da prisão. Desde então, este bandido vem amedrontando a população do bairro dos Frias, que é composta na sua grande maioria por pessoas de terceira idade e alguns doentes, e todos se sentem ameaçados e sobressaltados pela presença deste malfeitor nas redondezas. Já várias casas foram assaltadas e algumas pessoas ameaçadas com porrada e com facas, mas que se calam com medo de represálias.

A população lamenta não ter por vizinho um juiz, que pudesse sentir na pele a veracidade destes relatos, que tivesse a sua casa assaltada e vandalizada, que sentisse a sua família ameaçada, que tivesse um filho em risco de ser esfaqueado. Aí sim, estou certo que este bandido já estava enjaulado.

Têm de ser dadas penas severas e acabar com este “prende e solta de bandidos” que só enfraquece a posição dos próprios elementos da PSP. Este vândalo não tem qualquer sentimento, nem vontade para se corrigir porque se acha acima da lei, e afirma não ter medo de nada nem de ninguém.

Este selvagem tem que ser enjaulado imediatamente, não pode continuar a viver junto da comunidade e julgo que já tem motivos mais do que suficientes para ser encarcerado preventivamente, até lhe ser atribuída uma pena pesada e rigorosa para servir de exemplo a outros que ainda andam por aí.

A exemplo do que aconteceu recentemente com a prisão do Gilberto do campanário que levou pena grossa, este Paulo “Xavelha” é bem merecedor de castigo idêntico ou ainda mais pesado, derivado aos esfaqueamentos, às tentativas de esfaqueamentos, aos assaltos que tem praticado em toda a freguesia de S.Pedro, e principalmente ao alarme social que tem provocado.

As nossas autoridades judiciais, estão à espera de quê para enjaular esta criatura? Este processo deveria merecer particular acuidade, porque está em causa a segurança de muitas pessoas, a maioria idosos e doentes que se fecham nas suas casas com medo de serem assaltados por este marginal.

Este é um caso de segurança pública, por isso fica aqui registado publicamente o desejo de todos os moradores da zona dos Frias, que exigem a prisão preventiva e urgente deste malfeitor até conclusão dos processos, que não devem ser poucos, em que está envolvido.

Este leitor não se identifica com medo de ser esfaqueado.