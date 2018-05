Avenida do Mar

Vários antigos edifícios públicos existentes na Av. do Mar, são pretendidos sobretudo por empresários do ramo da hotelaria para lhes dar outra função daquela que hoje têm ou seja unidades hoteleiras. Eu como madeirense acho uma ideia fantástica. Acho que toda aquela avenida deveria ser entregue a quem queira investir no turismo. Já estou a ver todo aquele espaço cheio de hotéis e piscinas na praça do povo, aliás julgo que toda aquela zona devia ser de uso exclusivo dos turistas. Anda muita gente com comichão por causa dos tais edifícios. A ganância de alguns nem os deixa dormir descansados.

A CMF também parece interessada que os prédios em questão sejam desocupados e lhes seja dado outro destino, mas o edifício sede da própria Câmara devia passar a ser um hotel pois tem excelentes condições para isso e como já possuem alguns serviços na Fundoa o ideal seria transferir todos os departamentos para lá. Outros bons locais para construção de hotéis, são os extensos terrenos que existem no Concelho do Funchal e que se destinam a enterrar os mortos. Os cidadãos podiam muito bem ir enterrar os seus familiares para o Caniçal.

Pelo que vou vendo e ouvindo já não falta muito tempo para que seja sugerido aos funchalenses que vaiam viver para as Ilhas Desertas.

A. G. Mendonça