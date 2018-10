Atletismo, o parente pobre do desporto regional

A falta de respeito e de consideração com os praticantes e simpatizantes do atletismo, confirma que o futebol continua a ser a modalidade privilegiada, para os políticos da nossa região. É vergonhoso o comportamento daqueles que deviam governar para todos e não apenas para alguns, dando benefícios a uns e ignorando do direito de outros.Senhores que tutelam o desporto na Madeira, de uma vez por todas resolvam o problema da pista de atletismo de Machico, é vergonhoso que uns tenham que pagar para poderem treinar, sem direito a mais nada e a 100 metros o clube que exige pagamento, esteja a usar o campo municipal, com luz na máxima força, agua em fartura e com temperatura agradável, tenham vergonha e sejam justos com todos os clubes e todas as modalidades, porque tudo isso é pago pelos contribuintes. Qual é o valor que os senhores do futebol pagam para usar as instalações municipais?

Miguel Santos