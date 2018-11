Atlanticulture Center no Fórum Machico

Não podia ser mais assertivo e gratificante para a cultura Madeirense o surgimento desta empresa de cariz cultural perspectivada para a cultura contemporânea na base da inclusão multidisciplinaridade e criatividade. Deste modo a escolha do espaço do FORUM MACHICO, um espaço, que após tempestades de críticas incluindo a minha, foi inteligentemente escolhido na hora das comemorações da descoberta da Madeira o primeiro porto de chegada-por Tristão Vaz à baia de Machico.

A modernidade sócio-politica está a fazer renascer os conceitos que unem as regiões ultraperiféricas ou sejam fora do perímetro das Sedes Europeias, denominando-as RUPs, bem como as ilhas da Macaronésia quer Atlânticas – Madeira, Açores, Canárias e demais Caribenhas, do Pacifico até à Guiana, de diversas origens linguísticas, fortalecendo assim também a aproximação dos países de língua portuguesa CPLP. Deste modo a cultura é uma ferramenta para reformular as sociedades contemporâneas gerando mudanças efectivas e impactos positivos. É este o papel de cooperação da Atlanticulture center, instalado no Fórum Machico contribuindo decisivamente para os desafios da modernidade trazendo a Região e ao Concelho de Machico mais valias sociais humanas e materiais, alavancando por sua vez a economia, as indústrias criativas, a comunicação, pesquisa e inovação, numa interligação com o que já existe no panorama local e regional. A sua expansão em rede para outros países lusófonos segue os preceitos da sua filosofia base, rumo a Atlanticidade. O conceito cultural integra festivais de teatro, de expressão artística como a literatura, fotografia, música e dança, cooperando com tudo o existente e agregando outras valências. Realço publicamente trabalhos pedagógicos literários, sociopolíticos, do concurso “A Dimensão Europeia da Educação” premiados há 20 anos pela Comunidade Europeia a duas turmas de alunos da escola secundaria de Machico na disciplina de introdução à Política do 12º ano por mim ministrada e que levou os seus 20 participantes a uma memorável viagem às Instituições Europeias. O MOSQUITO EUROPEU e a MARATONA DA PAZ, assim se denominavam os trabalhos, encontram hoje os seus participantes alguns na área do jornalismo regional, ensino e saúde acreditando que poderão ver a sua criatividade de outrora, hoje materializada numa publicação inovadora. BEM HAJA Atlanticulture Center, com sede no FORUM MACHICO.