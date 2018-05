Assim não senhores governantes !!!

Numa época em que tanto se fala no bem-estar animal, onde estes são alvo de muita atenção e leis de protecção, sendo várias as suas benesses, venho expor um caso que em nada abona a favor do assunto.

Trata-se dos “cães de rua”. Eles existem por toda a parte e cada vez em maior número, infelizmente.

Andam matilhas de 4,5,6 e mais cães vagueando pelas ruas e recantos, às saídas dos prédios por onde se torna impossível caminhar sem sermos cercados pelos ditos animais que nos farejam e paralisam até que decidam afastar-se e abrirem caminho à nossa passagem.

As crianças não brincam à vontade nos jardins nem nos parques porque têm medo e a cada passo deparam-se com um cão à solta, sem trela nem açaime e com os “presentes” que os animais deixam para trás.

Não basta fazer-se leis, é necessário fazer cumpri-las!

Refiro-me concretamente aos cães que vagueiam na Travessa dos Piornais e nos jardins municipais. Tudo isto é sobejamente conhecido de todos os munícipes, dos nossos representantes e estimados governantes.

Ora, já brigas entre os animais, envolvendo viaturas, não tem sido relatado. Porém numa suposta briga eles, patinharam e riscaram a frente do meu carro, do qual possuo fotografias a comprovar.

A quem pedir responsabilidade?!

Dirigi-me ao Departamento do Ambiente e lá fui informada de que o assunto é conhecido (eu sei bem que sim, porque já foram envidas várias reclamações), que já esterilizaram alguns cães e lhes colocaram chips, mas como não há lugar no canil eles voltaram para a rua. Disseram-me ainda que eu procurasse identificar os cães; chamasse a PSP ou a GNR.

Pergunto: Esta é a solução? Estas entidades existem para isto?

Assim, permito-me sugerir: Juntem às vossas prioridades a resolução do problema dos animais abandonados, bem como o dos que têm dono e não têm sítio próprio para passearem.

Arranjem mais um canil, com condições dignas para abrigar os cães que andam à fome na rua. Um lugar onde estes sejam alimentados e estejam em segurança, não constituindo um perigo público.

Invistam mais em campanhas de adopção de cães. Não faltariam estrangeiros para os adoptar, se conhecessem esta nossa triste realidade.

Assim não senhores governantes !!!