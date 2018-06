Assim anda a Meo

O porta a porta MEO com programa adesão à fibra vem por vezes lesar os clientes, eis-me a questão.

O blá blá dos funcionários com intuito de adquirir comissões, o que isto na minha opinião não deveria existir, isto parece, cem cães a um osso, por vezes acontecem dar informações menos corretas que vem prejudicar os clientes, porque cada caso é um caso, por isso acontece o que abaixo transcrevo para alertar a população Madeirense, para que não aconteça o que a mim aconteceu.

Infelizmente fui informada pela funcionária Renata Fonseca que aderindo à adesão passaria a pagar 29,94€ (com internet100Mbps+televisão+120canais (o que não é verdade)+telefone c/ chamadas começadas por 2 e com rede internacional 1000min), expus que tinha power box, telefone com internet dentro de casa, quanto ao telefone fixo que possuía do tempo dos meus pais (há 62 anos da empresa ctt não admitia que fosse alterado por questões pessoais), porque qualquer corte de energia elétrica ele continuaria sempre a funcionar, eu repeti isto várias vezes o que deve estar gravado, o que a dita funcionária respondeu que eu não me preocupasse porque não seria alterado.

Quando o técnico veio fazer a montagem dia 5/5/2018, perguntei-lhe logo se ele tinha conhecimento para não o alterar, o que respondeu que sim, nada aconteceu, mentiu e partiu. Acontece que quando vou telefonar deparo-me sem telefone a funcionar em qualquer compartimento da casa, até o dia de hoje.

Já fiz duas reclamações à administração uma no dia 9/5/2018 e outra a 26/5/2018 sem obter qualquer resposta.

É assim que a MEO contribui para obter clientes???