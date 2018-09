Uma semana depois das aulas terem começado constato que há pais que querem ir pôr os seus meninos dentro da sala. Se calhar faziam bem pois revelam não ter educação nenhuma. É preciso chamar a polícia para que não estacionem nas zonas que só servem para deixar as crianças e que estão devidamente assinaladas no chão com cor azul e são denominadas por ‘Kiss & Ride’?

Miguel Freitas