As paternidades

O pedantismo saloio dos politiqueiros de trazer por casa enervam os mais incrédulos do regime. Sobretudo quando elas e eles se armam em pais de todas as coisas, fale-se do novo hospital ou dos passes sociais, dos manuais escolares ou das listas de espera hospitalares.

Esta gente que deve muito à competência ainda não percebeu que não precisa de assumir paternidade de coisa nenhuma já que nada está por inventar.

Sejam sérios e assumam a vossa insignificância. Hoje governa-se por catálogo. Uns compram-no em feiras. Outros fazem o curso com aproveitamento sofrível, nota que dá acesso ao manual de instruções. Alguns têm jeito para a engrenagem. Outros não são capazes, nem com guia de utilizador.

Li não sei aonde que plágio é crime. Governos e oposições já deviam estar todos dentro.