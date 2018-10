As obras do Caminho dos Saltos

Felicito, em primeiro lugar, o DIÁRIO de Notícias pelo seu aniversário e agradeço a celeridade com que publicaram o artigo com o mesmo título em epígrafe. Em nome dos utentes da carreira 19 da Horários do Funchal, o nosso muito obrigado ao Sr. Presidente do Governo, Dr. Miguel Albuquerque, pela rapidez com que intercedeu junto da empresa em questão e foi, de imediato, encontrada uma alternativa. Conhecendo o pragmatismo do Dr. Miguel Albuquerque, outra coisa não esperaria! Antes de recorrer a este matutino tentei entrar em contato com o administrador da Horários do Funchal, Dr. Alejandro Gonçalves mas, uma vez mais, a tentativa revelou-se infrutífera. Digo uma vez mais porque em outras ocasiões que o tentei contatar para lhe dar conhecimento de algumas situações anómalas, a chamada foi sempre canalizada para outra pessoa. Para mim é mais um líder de redoma! Por tal motivo e seguindo o lema do Dr. Miguel Albuquerque : “Uma administração Pública mais perto dos cidadãos”, este senhor não reúne o perfil para o cargo. Sou utente desta empresa, desde a sua génese, por isso tenho notado uma paulatina degradação da mesma em termos do serviço prestado ao público. Não é por acaso que segundo indicadores vindos a público, nota-se um decréscimo de passageiros nesta empresa. Também há lacunas e descontentamento em relação a alguns horários. Como muita gente refere, a nossa cidade à noite é ,“uma cidade morta”. Os horários do Funchal também contribuem para isso. Como é possível existir uma viagem às 21:15 e depois só existir às 23:00 ? Seria mais sensato efetuarem uma às 21:00 e outra às 22:00. Muitos utentes acabam por recolher a suas casas às 21:15 porque depois só o podem fazer às 23:00. Isto é só um exemplo! Perante o exposto só resta ao governo encontrar outra pessoa para liderar esta empresa pública para não lhe serem imputadas culpas sem as ter. Tenho assistido a protestos por parte de alguns utentes e é usual ouvir-se “a culpa é do governo”. Neste momento em que escrevo este artigo, veio-me um nome à mente para administrar esta empresa, o Dr. Manuel António. Acho que a sua experiência e capacidade de liderança iria trazer a esta empresa a pujança de outrora. Não sei se ele aceitaria mas acho que reúne todo o perfil! O que o Dr. Miguel Albuquerque tem de pensar é que urge efetuar mudanças na Horários do Funchal.