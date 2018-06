As negociatas da má política

Infelizmente a falta de transparência dos nossos políticos para com os cidadãoes é constante e de lamentar porque afinal foram eles que os elegeram. Depois de uma pesquisa para saber os custos que nós contribuintes pagamos pelas nossas obras, todas as empresas se fecharam em copas para não deixar passar a verdade de quem nos governa. Desde o orgão que tutela as obras públicas ao empreiteiro e ao subempreiteiro, todos eles não quiseram responder ou deixar passar a verdade sobre o preço que o contribuinte pagou por exemplo dos equipamentos de contenção de embate para veículos, chamados de atenuadores de embate. Depois de uma longa pesquisa no mercado Nacional através de empresas no setor da sinalização viária soube o seguinte: o dito equipamento custa à saída do revendedor em Portugal cerca de 13,000,00€ a 15,000,00€. O valor para montagem varia entre 1,000,00€ a 1,500,00€. O valor para transporte é de 300,00€ a 400,00€ o que totaliza o valor total pelo preço máximo é de 16,900,00€. Por exemplo, os tais equipamentos colocados na recente obra da via rápida de Câmara de Lobos custou aos contribuintes cerca de 47,000,00€ cada e foram colocados 2 equipamentos. O que quer dizer que o lucro dessas empresas foi de 180%, ganharam em cada equipamento 30,100,00€ e ainda se fala em crise? Mas estas negociatas é prática comum nas grandes empresas porque na Via da Camacha foi colocado outro equipamento seguindo a mesma prática. Resta-nos saber quem mais tirou dividendos destas negociatas e se os impostos foram pagos na Madeira o que só nos faltava isso. O Governo deve ter em atenção os preços praticados pelas grandes empresas e pedir diretamente aos revendedores para poupar o dinheiro dos contribuintes. E na via da Camacha o dito equipamento já se encontra outra vez danificado assim como na saída de Machico. Estão à espera que aconteça alguma morte nesses locais para depois colocarem os equipamentos? Afinal eles servem para salvar vidas. Poupem o dinheiro do contribuinte e adquirem esses equipamento no representante.