As multinhas dos parquímetros

Muito se diz e afirma sobre as multas dos parquímetros, uns dizem que não se deve pagar porque os funcionários das empresas não são autoridade e outros dizem que devemos pagar porque é uma miséria;etc;etc. Ora bem: Foi efectuada uma pergunta à Direcção Regional de Economia e Transportes respeitante a quem era responsável pelos sinais colocados nas vias Públicas, nomeadamente esses sinais dos parquímetros. Depois de muita insistência e pedidos (como se fosse um grande favor), responderam que nas estradas de cada Município eram da responsabilidade dos mesmos e nas restantes estradas eram da responsabilidade da DRE (Direção Regional de Estradas). Agora imaginem que quem coloca os sinais se fiscaliza a si mesmo? A resposta foi efetuada pela diretora Regional, o que é de lamentar não saber das suas competências, que segundo me parece sabe e bem cobrar multas aos condutores. A Câmara Municipal do Funchal, que várias vezes foi alertada para a irregularidade dos sinais dos parquímetros por não se encontrarem dentro da legislação, ou seja ilegais, pouco fez para regularizar a ilegalidade, mas bem cobra dinheiro aos utentes ilegalmente como se fosse dona disto tudo.Até a P.S.P. já não emite coimas nos parquímetros devido a essa sinalização ilegal mas anteriormente cobrava e os sinais eram os mesmos o que se deve colocar uma pergunta: Quem recebeu verbas ilegais não as deve devolver ou a culpa more sempre solteira? A equipa Camarária da Câmara Municipal do Funchal ditos de “Mudança” cobraram; cobram e continuam a cobrar dinheiro aos utentes dos estacionamentos ilegalmente. Num Estado de Direto não se admite que se cobre dinheiro sobre uma ilegalidade como se os utentes apenas têm deveres e nunca direitos. É de lamentar também que a Direção Regional de Economia e Transportes, órgão fiscalizador de toda e qualquer sinalização colocada em todas as estradas da Madeira e Porto Santo, pertençam essas estradas às Câmaras ou à DRE cobram multas; coimas e juros aos utentes com sinais nessas situações. O que mais importa é receber dinheiro, colocando a lei de parte, mas se refugiando na lei apenas para as suas cobranças ilegais. Essa Secretaria Regional de Economia e Transporte deveria salvaguardar a lei em prol do estado de direito e obrigar as Câmaras a colocar sinalização legal, obrigando-as, Câmaras ou empresas concessionárias a devolverem todos os valores cobrados ilegalmente. A Secretaria deveria fazer o mesmo e nem admitir abertura de autos de contraordenação ao abrigo de sinalização irregular. Quem tiver dúvidas ao aqui exposto deve contactar a ANSR - Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária.