O empresários, de uma maneira geral, nunca gostaram das leis que regulamentam o trabalho. Os cientistas inventaram as máquinas com motor e os senhores do poder e do dinheiro apropriaram-se do saber, colocaram-no ao seu serviço e instalaram as grandes fábricas industriais.

Os artesãos ficaram arruinados nas nas suas produções de manufacturas e viram-se obrigados a trabalhar nas grandes fábricas. Não havia regulamentação de trabalho, os salários eram miseráveis e todos os elementos da família, inclusivé crianças, trabalhavam para os poderosos. Lê-se relatos da época referindo que não raras vezes eram encontradas crianças a dormir pelos cantos das fábricas, extenuadas pelo trabalho.

Nos séculos XVIII e XIX houve congressos internacionais onde se discutia a baixa de natalidade, a mortalidade infantil e até o futuro da raça humana, uma vez que as crianças das operárias nasciam muito fraquinhas, devido ao esforço das mulheres-mães, sem direitos de maternidade. Mas os patrões não se preocupavam com isso. Primeiro, os LUCROS e o social nunca foi uma preocupação deles.

Os trabalhadores/as, apoiados por intelectuais como Karl Marx e outros iniciaram lutas por melhores salários e menos horas de trabalho. A greve dos ferroviários do 1º de Maio teve por base a exigência de 8h de trabalho por dia. “Se o dia tem 24 h, vamos dividir o tempo em 3 partes: 8h para o trabalho assalariado, 8h para a família, o social e o lazer e 8 h para o descanso.

Esta regra nunca foi aplicada na íntegra, pois sempre que os patrões podem, fogem dela. Mas foi a luta dos trabalhadores e trabalhadoras, organizados em sindicatos, que obrigou as empresas a cumprirem as leis laborais, a contragosto e com algumas fugas.

Em Portugal, no Sec XX, instalou-se a ditadura do Estado Novo, que perseguiu e desterrou para o campo de concentração do Tarrafal políticos e sindicalistas, de modo a acabar com tudo o que fosse reivindicação, porque só mandava o poder soberano de Salazar e dos senhores que usufruiam dos lucros e das benesses. O país empobreceu, os portugueses e portuguesas labutavam e sobreviviam a muito custo e a maioria nem sabia as razões do seu sofrimento.

As bordadeiras de casa, que alimentaram grandes empresas, geralmente estrangeiras, não ganhavam quase nada e não tinham direitos nenhuns. Aliás, nem eram consideradas trabalhadoras. Figuravam nas estatísticas como domésticas, a par das agricultoras, empregadas domésticas, costureiras e outras. As operárias das empresas de bordados, mesmo com alguns direitos, mal ganhavam para se vestirem e trazer um saquinho com o almoço, geralmente uma tacinha de milho e pouco mais.

E aconteceu o 25 de Abril, os trabalhadores e trabalhadoras uniram-se, tomaram conta dos sindicatos, criaram outros novos e uma nova era se abriu em Portugal. Mas os ricos e poderosos não dormem e temos vindo a assistir à destruição das leis laborais, e ao não cumprimento das mesmas, em nome do progresso e da competição. “Não vamos pensar pequeno”, escrevia hoje alguém no FB, para tapar a boca dos que reclamam. O pensar em grande levou ao monstro do Savoy, à desgraça da Marina do Lugar de Baixo, ao PAEF, aos PAEL e outras desgraças.

E logo ouvimos o Senhor Calado, em alto e bom som, reclamar contra os horários de trabalho de 8h. O Senhor Calado saíu da CMF, que ajudou a meter no PAEL e foi para a AFA, pois aí não falta dinheiro dos lucros das empreitadas e do esforço dos trabalhadores. Mas chegou o momento que a AFA e seus pares precisaram do Senhor Calado no governo. Para quê? Para início de conversa, já se mostrou contra as leis laborais que os patrões odeiam.

Perante esta situação política e empresarial, só resta a LUTA. Os e as trabalhadoras têm de unir esforços, fazer trabalho sindical mais esforçado, chamar à luta os que se afastaram, os mais novos e desinformados, criar novas exigências e não votarem nos partidos dos patrões.

Nas grandes manifestações que ocorreram ultimamente nos EUA, alguns jovens declararam que nas próximas eleições vão votar contra os que defendem as empresas de armamento e os deixam em perigo sob as armas. Gostei de ouvi-los. Estão a pensar em utilizar o voto para se defenderem. E toda a gente deve pensar assim. Utilizar o poder do voto e todos os outros poderes ao nosso alcance para defender os nossos direitos e construir um mundo mais digno, mais humano e mais feliz