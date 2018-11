“As ideias são mais poderosas que as armas”

Não fui uma aluna brilhante, nem sequer a mais popular da Escola, mas sempre tive sentido crítico, que espero conservar, bem como as minhas faculdades mentais.

Escrevo, modestamente, sobre coisas que me entram pelos olhos dentro e sobre factos do meu / nosso quotidiano que me causam inquietação e abalam, tantas vezes,a minha estabilidade emocional.

Não gosto de dissertações sem nexo.

Perturba-me a onda de intolerância e aversão que anda por aí à solta que é também, obviamente, reflexo do estado desta aldeia global - o Mundo. É incrível como as pessoas se envolvem em discussões fúteis só por causa de um comentário ou chamada de atenção de outra pessoa. Intriga-me não perceberem que o outro também tem direito a uma opinião. Aflige-me que se estraguem relações de amizade por divergências de cariz político. Porque as pessoas são hipócritas. Cara a cara não fazem nem dizem nada, mas urdem as suas tramas e tecem seus comentários, não poucas vezes depreciativos, nos locais mais inusitados. Algumas têm no facebook um palco privilegiado escudando-se no anonimato.

Ouve-se tanto “ruído”à volta do “acontecimento” que congrega todas as atenções no momento em Porto Santo e “arredores”.

Mas este “ruído” rapidamente dará lugar a um silêncio ensurdecedor... Há um agora. Haverá um depois que será tão igual ou, talvez, pior.

Há pessoas que sucumbem ao deslumbramento e estão convictas que tudo o que fazem é genial. Pompa e Circunstância não resolverão os nossos problemas de fundo. Precisamos de Homens e Mulheres que, pela coragem, abnegação e entrega na defesa do bem comum, sem medo de travar lutas por causas que valem a pena, nos façam acreditar na possibilidade de um futuro melhor para que os nossos filhos e os filhos deles não sejam obrigados a sair da sua Terra...