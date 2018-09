‘ALESTE’ - O melhor local para passar férias

ALESTE tornou-se o Woodstock da região nestes últimos dias, fazendo com que os turistas que por lá pernoitavam “fugissem” de tanto prazer. Desta maneira foi rentabilizado os autocarros gratuitos que saíram do Funchal e ao invés de regressarem vazios iam no percurso para o Funchal cheios de turistas felizes por desta maneira poderem conhecer outro quarto de hotel. Penso que o livro dos elogios dos estabelecimentos ALESTE, com a procura que tiveram, levaram a que colocassem mais folhas, para haver espaço suficiente para tantos elogios! De facto devemos pensar bem nestas decisões em que podemos matar a galinha dos ovos de ouro onde todos falam que é um local calmo, bonito e seguro, mas...

Estamos sujeitos ao desvario mental de seres que não tem sensibilidade nem um sexto sentido para questões tão importantes para a economia regional num todo e não no seu quintal. Mas a culpa ALESTE continua a ser das jaulas... Já agora quais são os argumentos científicos para a não colocação das jaulas?

Deverá haver festas com qualidade e segurança para quem as quer visitar, mas também para a população dessas zonas, os locais deverão ser escolhidos de acordo com o que se pretende. Temos um vale acima da vila onde se iniciou a construção de uma via expresso para os Canhas que está subaproveitado, porque não esse local para certas actividades da festa. E já agora a presidente do Município acha que a conclusão dessa via expresso para os Canhas é uma mais valia para o concelho nomeadamente para a freguesia dos Canhas, por onde os agricultores poderiam mais rapidamente escoar os seus produtos, fica aqui a questão.

J.R.