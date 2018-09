EB1/ PE Tanque - Monte

n Venho por este meio demonstrar o meu desagrado perante este ano lectivo 2018/2019.1. A junção da Escola do Tanque com a Escola do Livramento. 2. A junção de turmas 1.º ano e 2.º ano no Tanque. Esta escola tem todas as condições para os alunos e recentemente foi requalificado o pavimento do polidesportivo para melhores condições das crianças e garantido o bem-estar e a segurança de todos. Como é que abre um ano lectivo com 4 alunos do 1.º ano e fazem junção com a turma do 2.º ano, em que já têm outra base e já estão mais adiantados, já sabem ler e escrever? E os do 1.º ano é tudo novo, como é que se adaptam, onde está a consideração pelos alunos, que são o nosso futuro, pelos pais e pela professora? O senhor secretário de Educação, o que tem a dizer? Por que não juntar metade do 1.º ano do livramento, com os 4 alunos do 1.º ano do Tanque? Ainda vem o sr. Secretário dizer, educar e formar, para ganhar o futuro, ganhar qual futuro, o vosso futuro, o vosso emprego. É isto que tem para oferecer aos alunos, aos pais e aos professores e já agora a professora merece dois ordenados, tem duas turmas juntas, não é? Que governo é este, que dá subsídios ao 1.º ciclo do colégio do Infante? No meu tempo se quisesse frequentar o colégio os meus pais tinham que pagar porque era privado. Por esta razão tirou alunos do Tanque, que se debate com poucos alunos. Nada contra o colégio em questão. Muito desiludida com este governo e este secretário.

Telma Ferreira