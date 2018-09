Fiscalização ao AL

Li no DN o artigo sobre o AL e na qualidade de cidadão apenas vejo com preocupação o exagero descabido com com o AL é fiscalizado.

Senão vejamos: o que se passa na realidade é que os grupos hoteleiros como lobby instalado presssiona as entidades fiscalizadoras a fazer o trabalho sujo de impedirem os “pequenos proprietários “ de ganharem “algum” com o afluxo gigante de “ turistas de pé rapado” que pululam pelo mundo globalizado , numa geração de gente que nada quer fazer. Recordo-lhe que em Portugal existem cerca de 400 mil tugas entre os 18 e os 35 anos que não trabalham pela simples razão de serem malandros e nada querem fazer... Apenas desejam viajar e ir a festivais (Portugal é o País do Mundo com mais festivais). O AL é para essa geração rasca! Para sua reflexão, isto é muito preocupante, pois esta geração será a geração pobre quando tiverem entre os 50 e os 65 anos de idade. E alguém vai ter que pagar a conta!...

O fisco e outras autoridades fiscalizadoras deste País abusam dos seus poderes que as leis produzidas por políticos incompetentes produzem no parlamento pois eles, deputados de cú, não sabem fazer mais nada na vida.... No assunto de que falo, está fácil de ver como os hoteleiros, como o Pestana e outros, ciosos da sua ganância , não querem deixar aos “pequenos” do AL umas pequenas migalhas das fortunas que ganham com a exploração da sua rentável indústria hoteleira. O que estes imbecis destas “Autoridades” fazem é tirar ao pequeno para dar ao grande . Será por ventura este o seu conceito de justiça de distribuição equitativa da riqueza!? Enriquecer cada vez mais os grandes e deixar os pequenos a ver navios, à gosma de pouco ter?

Este trabalho de fiscalização é um modo disfarçado de tirar ao pequeno proprietário e ou empresário para dar ao grande capitalista. E estes palhaços imbuídos da sua “Autoridade” tal como a PIDE no tempo do Salazar vão meter o dedo no cu dos mais fracos e desprotegidos com a complacência imbecil da nossa classe política , interessada apenas em defender os seus próprios interesses pessoais, da sua vida particular e da sua família...

Por isso não concordo com tanta fiscalização pois sendo desnecessária , com o “olhar para o lado” do poder político, é um modo muito subtil do mais forte economicamente falando (grupos hoteleiros) de imporem aos mais fracos (os detentores do AL) o seu poder. Ora isto no longo prazo cria assimetrias econômicas entre a população , engordando sempre o mais rico em desfavor do mais pobre. Não tenha tanta pena daqueles e não dê tanta importância a fiscais pois como terá dito JESUS, por outras razões “eles não sabem o que fazem”, esses pobres de espírito, que um dia se fizeram fiscais, para poderem mostrar um certo “poder” que de outro modo nunca conseguiriam apresentar!

David Fernandes Luís