n - A minha amiga Natália tem novo namorado. O anterior perdia muito tempo a ganhar músculo no ginásio, e ela deu-lhe com os pés, cansada que estava de esperar que ele a olhasse com os olhos, quando aparecia, e não com a exibição dos bíceps, que a sua cara e o sobrolho espelhava, por vezes. A Natália tem agora um rapaz moderno, bem entrosado com as novas tecnologias e dominador das várias plataformas digitais, e que passa um igual tempo, já dela conhecido, tipo dejà vu, a olhar para o telemóvel de última geração. Daqueles que até tira selfies, mesmo não tendo a quê nem a quem, haja ou não um qualquer presidente por perto. Um verdadeiro don juan dos dias de hoje. Ela porém, com uma paciência de criar bicho, olha em volta abraçada ao seu caniche, que se enrosca no colo fofinho, que nem ele, o bípede, sabe o gozo que isso é. Agastado e ciumento, eu para aqui ando, à espera de uma oportunidade para enviar-lhe uma mensagem em avião de papel, para encorajá-la a despachá-lo, e aceitar-me tal como sou, um tipo que usa as mãos e os dedos com outra utilidade. Sem grande visual, nem finanças à vista, mas com crédito na praça pública, e com vontade de conversar a sério com ela sobre um futuro a dois. Não será isto suficiente aplicação rentável, para ela investir, mais e melhor, mal ela aceite tomar um café comigo, no Bar da Amizade?

Joaquim A. Moura