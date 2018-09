Estamos na presença de um grande futebolista?

Nasceu para o futebol, nas camadas de formação, do Recreativo Águias da Musgueira, fundado a 01 de Maio de 1963 e precisamente na época de 2005/06, com apenas quando tinha oito anos. O jovem jogador de então, de seu nome Renato Júnior Luz Sanches, nascido em Lisboa, a 18 de Agosto de 1997. Que começou no, clube modesto de bairro da Musgueira, foi rápida a sua trajectória para ter chegado com nove anos ao clube grande, igualmente da capital, o Sport Lisboa e Benfica, cuja transferência se deu na época de 2006/14, onde continuou o seu progresso, avinhando-se pelo seu talento demonstrado, que iria chegar “longe”. Começou a representar as selecções jovens de Sub-15; por 2 vezes; Sub-16; por 7 vezes e 1 golo; Sub-17; 19 vezes e 4 golos; Sub-19; por 12 vezes e 3 golos. E quando se estreou pela equipa B do SL Benfica, na segunda divisão a 5 de Outubro de 2014, jogando

46 minutos , no empate verificado fora de “portas”, por 2-2, frente ao Clube Desportivo Feirense, Após um ano a jogar na equipa B, onde chegou a internacional de Sub-21; por 4 vezes, foi promovido para a equipa principal, onde a 30 de Outubro de 2015, Renato Sanches, fez a sua estreia pela equipa principal do SL Benfica, tendo apenas dezoito anos, quando substituiu o avançado Jonas, aos 48 minutos, numa vitória por 4-0, frente ao Clube Desportivo de Tondela, que se estreou nessa mesma época de 2015/16, na I Liga do futebol português.

Devido ao seu rápido progresso que demonstrou, o treinador de então Rui Vitória, não teve qualquer dúvida em ter chamado, para no dia 25 de Novembro de 2015, fazer o seu primeiro jogo na Liga dos Campeões da UEFA, onde jogou os 90 minutos num empate por 2-2, frente ao Astana do Cazaquistão, referente à fase de grupos.

A 4 de Dezembro de 2015, num jogo frente à Académica de Coimbra, em que SL Benfica ganhou por 3-0, marcou o seu primeiro golo pela equipa principal, tornando. Se o mais jovem jogador do clube a marcar um golo no século XXI no Estádio da Luz, com apenas 18 anos. No qual o seu golo foi escolhido como o mais bonito do mês.

Entretanto e perante as boas exibições que fez ao serviço da equipa principal do SL Benfica, o seleccionador nacional Fernando Santos, na hesitou em convocá-lo em 25 de Março de 2016, para o XIII Portugal-Bulgária, onde se estreou, pela selecção de Portugal, em jogo de carácter particular, contra a Bulgária, tendo entrado aos 74 minutos de jogo, que foi realizado no estádio Municipal de Leiria-Dr. Magalhães Pessoa, cujo resultado foi de 0-1, favorável à Bulgária. Contando até à presente data com 15 internalizações e 1 golo.

E Maio de 2016, Renato Sanches, assinou contrato de cinco anos com o colosso europeu chamado de Bayern de Munique.

Entretanto faz parte do grupo de convocados, para participar na XV fase final do Campeonato da Europa França 2016, onde se sagra campeão da Europa pela selecção nacional de Portugal.

Em virtude da grande e forte concorrência que se verifica na equipa do Bayern de Munique, em 31 de Agosto de 2017, assinou com o clube inglês do Swansea City Association Footbal Club, por empréstimo até ao final da temporária. Regressando esta época ao clube alemão.

No SL Benfica tem o título de campeão nacional da I Liga ne época de 2015/16 e ganha a Taça da Liga, na mesma época. Pelo Bayern de Munique, consegue título de campeão da Alemanha na época de 2016/17, e vence a Supercopa da Alemanha no ano de 2017.

A nível de Prémios individuais; faz parte da equipa que venceu o Campeonato Europeu de Sub-17, no ano de 2014. Jogador mais jovem na Eurocopa de 2016. Faz parte dos 50 jovens promessas do futebol mundial de 2016. Ganha o Golden Boy de 2016. 54.º melhor jogador do ano de 2016,pre´mio atribuído pelo The Guarduan. Selecção das revelações da UEFA Champions League em 2016 e finalmente o 50.º melhor jogador do ano de 2016, atribuído pela Marca.

Mário da Sllva Jesus