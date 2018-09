O ministro do Trabalho e dos

patrões, o patrão do patronato,

o ex-operário, António Saraiva

e a UGT dita sindical, cozinharam e acordaram um irrisório salário minimíssimo nacional de 580 euros.

Todos estes, deviam sobreviver com ele!

Agora, o ministro diz que só se

compromete para 2019, com um valor de 600 euros (!). Mais uma vez, o desgoverno é uma negação na área laboral, rasgando o acordo com o BE e PCP, que obriga a uma subida,

no SMN de 5% ao ano. O PS, não é carne nem peixe nem arenque vermelho.

É apenas uma contrafação do socialismo, do qual se auto-reclama abusivamente...

Vítor Colaço Santos