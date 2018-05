“Arrogância (...) almoçaradas!!!”

Permitam-me novamente, agradeço ao DN a oportunidade, porque aqui, afinal, não conta a individualidade, mas o caricato da situação respeitante à recusa do apoio do Rali de Santa Cruz e a resposta instantânea de sensibilidades inconfundíveis (“arrogância desta gente (...) almoçaradas!!!”), acabando por criar uma história impressionante no que respeita ao estado de descoberta daquele que era outrora o principal mandamento do humanismo: “Ouve-te a ti mesmo”! Hoje, estamos mais esclarecidos, o valor apresentado nem era desmedido, atendendo à complexidade da competição, mas quem pediu tal apoio ignorava que o comboio apitava, mas o som não passava de ilusão. Afinal, quem apregoava os milhões não era o santo “povinho”, tanto que redescobrimos não haver dinheiro, sobretudo para alimentar projetos superiores ou” corridas de carros”, contudo esta peripécia serve de aprendizagem quanto aos custos respeitantes a acontecimento de alta competição e à inconsciência das justificações, assim como a tomada de resoluções repentinas, tal como sucedeu ontem com o leilão ao jovem agricultor particular (até 6 mil Euros, como se tudo dependesse da ocasião e da vontade própria e não do coletivo) e isto urge uma mudança, porque não se pratica melhor política, apenas uma incomparável manipulação que ruma ao desastre, na medida em que se perde a capacidade de empreendedorismo, de organização e de Sonho e promove-se o FOMO- o receio de estar a perder alguma coisa, neste sentido, lamentavelmente, ainda mal criaram história e não tratam todos com a mesma cortesia ( descaradamente, são os do PSD, os do PS, os do CDS...). Evidentemente, não passamos de caçadores – recolectores, facilmente incomodados pela liberdade de expressão de quem quer silenciar a espécie comestível da venosa, assim, faz eco, que o povo gosta desta nova maneira de ser. Ai, se gosta! Claramente, esquece que o amor é laranja- vermelho, a inveja verde e a tristeza azul! A sério que se a montanha não tivesse parido um rato não imaginávamos a complexidade do custo de um Rali, ainda que o investimento superasse os gastos, principalmente, em todo o meio circundante, incluindo, os comerciantes, a publicidade, a comunicação social, o turismo, os meios de transporte, etc.. Perdeu-se aquela dinâmica contagiante que, pela manhã, se ouvia na rádio, chegava pelos jornais em letras garrafais e anoitecia nas nossa casas através dos debates televisivos!... Redescobrimos também que um evento destes custa os “olhos da cara”, ainda que pudéssemos poupar na macarronada com os participantes! Só faltava trazer para o terreno uma panela para lhes dar de comer, em troca de um espetáculo de máquinas, mecânicos, pilotos e companhias limitadas e toda essa energia mais louca, juntamente com o pessoal técnico e especialista como bombeiros, enfermeiros, médicos, PSP, mais cobertura dos meios de comunicação de massas e toda a cambada de gente que isso envolveria em toda essa revolução futurista da era industrial. No séc. XXI, enquanto uns caminham rumo a Inteligências Artificiais e outras tecnologias, sonham com padrões universais de paz, saúde e abundância, outros garantem um dinheirito para o cultivo de sementinhas a particulares e o povinho revela plena satisfação.