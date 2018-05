O direito de propriedade privada reconduz-se a um direito de natureza análoga à dos direitos, liberdades e garantias. Trata-se, numa palavra, do reconhecimento de que as pessoas, assim como têm direitos de liberdade, de associação ou de defesa, têm também o direito de ter coisas ou direitos de significado económico.

O Estado Social de Direito, considerado na sua vertente positiva, deve promover a protecção e a garantia dos direitos individuais dos cidadãos e, na sua vertente negativa, impede actuações restritivas estatais sem uma justificação que as suporte.

Acresce ao que ficou dito que essas restrições devem “limitar-se ao necessário para salvaguardar outros direitos ou interesses constitucionalmente protegidos”; devem, pois, passar pelos crivos da necessidade, da adequação e da proporcionalidade.

Não cabe aqui discorrer acerca dos fundamentos e alcances do modelo de Estado Social, mas uma coisa não podemos conceder: que o Estado se sirva dos privados para obriga-los a preencher um espaço que deve ser garantido pelo próprio Estado.

O Estado Providência deve assegurar apoios aos mais desfavorecidos, garantir o acesso à Justiça, à Educação, à Saúde e à Habitação. Mas deve fazê-lo empregando os seus próprios meios (meios esses que, no fim do dia, são sempre reconduzidos aos impostos cobrados).

As propostas da esquerda que têm vindo a público nos últimos dias, designadamente aquelas que permitem ao Estado requisitar aos proprietários as casas devolutas, ou destruírem por completo o mercado de arrendamento, representam um acto ablativo da propriedade, desproporcionado por sinal, pois nem sequer envolve justa indemnização e permite, numa linguagem clara, que os senhorios/proprietários fiquem sem aquilo que é seu. Do que se trata, na prática, é de uma apropriação pública de imóveis privados – um ataque à propriedade num Estado que se diz de Direito Democrático.

Nuno Andrade