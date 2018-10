Apoio Domiciliário

“E as mãos começam a tremer um bocadinho. E o trabalho começa a ser mais custoso. E um dia a gente já quase que não conhece a nossa cara no espelho no lavatório. É nesse dia, é nessa hora que começa o outono.” (José Luís Peixoto, in “Cal”, “O Outono da Vida”, “Citador” )

No nosso país “o número de idosos passará de 2,1 para 2,8 milhões entre 2017 e 2080. Face ao decréscimo da população jovem, a par do aumento da população idosa, o índice de envelhecimento mais do que duplicará, passando de 147 para 317 idosos por cada 100 jovens em 2080.” ( Expresso online, 29 Março 2017)

“A Região tem cerca de 10.500 residentes com 80 anos ou mais” e “estão referenciados cerca de mil idosos com idades entre os 80 e os 84 anos que vivem sós e outros 700 que vivem com uma pessoa com mais de 65 anos”. (“Idosos e sós”, DN, online, 22 Out. 2017)

“Um quarto dos idosos com ajuda domiciliária vivem na solidão”. (DN, online, 22 Abril 2018)

“Por vezes sentado sozinho na sala, apenas com o cão por companhia, pensava que, contrariamente ao que ele supunha, não eram precisas palavras para entendermos o essencial: que tudo é uma breve passagem e que não há outra eternidade senão a da solidão partilhada.” (Manuel Alegre, “Cão como nós”, “Citador”)

“Por vezes, no cruzamento apressado das horas, deparamos com um rosto idoso que nos olha por detrás de uma janela, na nesga quase oculta de uma cortina, e fazemos por não pensar muito nisso. Mas que nos dizem esses olhos? Que nos dizem esses olhos que nos olham em silêncio, sedentos de proximidade e de palavra; esses olhos para quem tudo é adiado; esses olhos que se sabem deixados para o fim ou nem isso; esses olhos impotentes e, ainda assim, tão doces; esses olhos que tacteiam as coisas e já não estão certos de as reconhecer ou de as poder activar; esses olhos que desistem um milhão de vezes por dia e nenhuma delas sem dor; esses olhos que se deixaram sequestrar pela televisão a tempo inteiro; esses olhos vazios do que não viram, mas que não desistem de esperar; esses olhos atrapalhados na geografia que alteramos sem aviso; esses olhos que não conseguem perceber a literatura incluída de um mundo que, sem o merecerem, lhes é hostil? Sim, que nos dizem os olhos que encontramos regularmente por anos a fio, ou mesmo só por uns meses, que nos habituamos a reconhecer na nossa paisagem anónima e distraída e, de repente, deixamos de ver? «Morrer é só não ser visto». Deveríamos escrever o verso de Pessoa na Constituição da República e no nosso coração.” (José Tolentino Mendonça, 15 Fev. 2011, Ecclesia)

Do resumo da tese de Mestrado em Intervenção Comunitária, de Pais Rita, cito: “Da literatura emerge a importância da família na resposta às necessidades e dependências do familiar idoso. Porém os cuidadores informais envolvem-se totalmente no cuidado sem possuírem competências individuais e técnicas, o que conduz muitas vezes a situações de stress, necessitando por consequência de recorrer a apoios formais por parte de instituições. Por isso, urge cuidar de quem cuida, de modo a promover a sua qualidade de vida e a qualidade dos cuidados prestados ao idoso. “ (“Cuidar de quem cuida: um olhar sobre o Serviço de Apoio Domiciliário junto do Cuidador Informal do Idoso”, 2015, Escola Superior de Educação de Paula Frassineti) (RCAAP).

“A memória é um silêncio que espera, uma provação da paciência. “ (Ana Hatherly, in ‘Tisanas’, “Citador”)

João Freitas