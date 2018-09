Apelo aos nossos governantes

Senhores Governantes e todas as pessoas que estão no exercício da política do nosso País.

A política é a arte de bem governar a cidade e o total dum país.

A cidade é constituída e organizada, pelos seus cidadãos, no uso total das faculdades mentais; com sabedoria, consciência e responsabilidade.

Nenhuma Lei deve ser feita e aprovada, tanto a nível da Assembleia Nacional, como, também, nas Assembleias das Regiões Autónomas; sem que os cidadãos as possam cumprir.

Centenas de milhares de pensionistas, reformados, de Portugal Continental e das suas Regiões Autónomas, não podem cumprir a lei do arrendamento, que têm de serem pagas até ao dia 8 de cada mês.

Os arrendatários (inquilinos) que não pagarem até o dia 8 de cada mês; havendo três atrasos durante o ano correspondente, poderão serem penalizados com o aumento do aluguer da habitação.

O C. N. P. - Centro Nacional de Pensões, não está a dar cumprimento, aos depósitos das pensões nas instituições de crédito, antes do dia 8 de cada mês, ficando os pensionistas impossibilitados de cumprirem a Lei do Arrendamento.

As instituições bancárias, creditam os valores das pensões do C. N. P. , na conta dos seus clientes, depois do dia 8 , chegando, por vezes, até o dia 12.

É indispensável rever esta situação indigna!